«شؤون الوطني» تستعرض إنجازات الإمارات في إدارة الانتخابات

أبوظبي(الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في أعمال «الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية في الدول العربية»، الذي نظمته جامعة الدول العربية وشعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية».

ومثّل الدولة خلال الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار 3 أيام تحت شعار «النظم الانتخابية في الدول العربية»، وفد رسمي برئاسة سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وضم في عضويته العديد من المسؤولين وكبار الموظفين في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، وذلك إلى جانب ممثلين عن الإدارات الانتخابية في الدول الأعضاء بالجامعة، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الشأن الانتخابي. وقدم وفد الدولة خلال الملتقى ورقة استعرض فيها برنامج «التمكين السياسي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في خطابه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005، والذي شكل خطة عمل ورؤية وطنية متكاملة لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير المشاركة السياسية، وترسيخ نهج الشورى وفق مراحل متدرجة تتماشى مع خصوصية مجتمع الإماراتي.

وقال سامي بن عدي:«شكل هذا الملتقى فرصة مثالية لاستعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في بناء تجربة برلمانية رائدة وفق مسار حدد ملامحه برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس كسلطة مساندة للحكومة في العمل على خدمة الوطن والمواطن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى وفق مسار متدرج منتظم بساهم في بناء تجربة برلمانية تتناسب والمكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة على كافة المؤشرات العالمية.

وأضاف:« كما أتاح لنا هذا الملتقى أيضاً استعراض نموذج دولة الإمارات في إدارة الدورات الانتخابية الذي بات مثالاً يحتذى به، وذلك من خلال اعتماده على أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة، والعمل على توظيفها لدعم جهود لنشر ثقافة المشاركة السياسية على نطاق واسع، وكذلك لتسهيل إجراءات المشاركة في العملية الانتخابية، والتي حققت دوراتها الأربعة السابقة مشاركة فاعلة من قبل جميع فئات وأفراد المجتمع.

وتناولت ورقة العمل الإنجازات التي حققتها الدورات الانتخابية، والتقنيات التي تم توظيفها لتسهيل المشاركة فيها، ومنها نظام التصويت الإلكتروني.