«الخارجية» وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تطلقان ماجستير الأعمال الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أمس، عن إطلاق أحدث البرامج الدراسية في الأكاديمية، والأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، والذي يحمل اسم «ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية». ويستهدف البرنامج الذي يمكن استكمال متطلباته الدراسية في تسعة أشهر، العاملين والمهتمين في مجالات العمل الإنساني والتنموي الدولي أو الطامحين للعمل فيه ومن مختلف الجنسيات. ويتألف البرنامج من أربعة مجالات رئيسية هي: الأعمال الإنسانية، والفقر والتنمية المستدامة، والقانون الدولي الإنساني، والأعمال الإنسانية والتنمية والسياسة الخارجية للدولة. وثمّن سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، التعاون البناء والشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، من خلال توفير مجموعة متميزة من البرامج التدريبية لإعداد جيل من المتخصصين في مجال العمل الإنساني والتنموي الدولي.

وأشار إلى أنّ البرنامج يمتاز بانّه يمتد لكل دول العالم وليس مقتصراً على دولة الإمارات.

وقال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إنّ الأكاديمية «تتطلع من خلال طرح برنامج الماجستير النظري والعملي، إلى مواصلة إعداد الجيل القادم من القادة في مجال الأعمال الإنسانية».

ومن جانبه، قال البروفسيور إيرك آلتر، عميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «هناك طلب متنامٍ بالإمارات على المهنيين الذين يمكنهم تولي مناصب قيادية في مجال الأعمال الإنسانية».