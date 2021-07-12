«موارد الشارقة» تنفذ برنامجاًً في «الدبلوماسية الثقافية»

الشارقة (الاتحاد)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج التأهيلي «الدبلوماسية الثقافية» لعدد (47) من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام الدائرة، وذلك بنظام التدريب عن بُعد.

واستهدف البرنامج خريجي تخصص العلاقات الدولية، والتخصصات المقاربة له، من الباحثين عن عمل من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

قدم البرنامج الدكتور منصور جاسم الشامسي، مستشار موارد بشرية بالدائرة. ونُفذ بهدف الربط بين العمل الدبلوماسي والثقافي كقوة ناعمة في عالمنا المعاصر. وتناول عناصر الدبلوماسية الثقافية ومصادرها، وكيفية استثمار التنوع الثقافي، وامتلاك نظرة ايجابية عن شعوب البلدان المختلفة وثقافاتهم وسياساتهم، وتحفيز التعاون مع الدول الأخرى، بما يتوافق مع سياسة التسامح في الدولة.

واطلع المشاركون في البرنامج على أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية، ومناقشة أهم عناصر الدبلوماسية الثقافية، وهي امتلاك نظرة إيجابية عن شعوب البلدان وثقافاتهم وسياساتهم. وتحفيز تعاون أكبر بين البلدان. وتطوير السياسات أو البيئة الدبلوماسية الثقافية للدول المستهدفة ثقافياً. والحد من الصراع الثقافي مع الدول المستهدفة.

وبدورها تركز الدائرة على تنفيذ البرامج التأهيلية التخصصية للباحثين عن عمل بما يدعم تخصصاتهم الجامعية ويتواكب مع المستجدات المعاصرة، التي تضمن لهم التعامل الناجح مع تحديات العمل المتغيرة والمتسارعة.