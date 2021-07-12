«بيئة الشارقة»: استزراع الشعاب المرجانية في الحمرية

الشارقة (وام)

بدأت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بتنفيذ مشروع استزراع الشعاب المرجانية في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، حيث يعمل المشروع على تحقيق تنمية مستدامة للأحياء البحرية، وزيادة الغطاء الحيوي والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل الحياة البحرية في منطقة الحمرية.

وأوضحت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة أن مشروع استزراع الشعاب المرجانية في منطقة الحمرية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى عبارة عن إكثار الشعاب المرجانية من خلال التكاثر الخضري لإنتاج عدد كبير من مستعمرات الشعاب المرجانية، باستخدام عملية تفتيت هذه الشعاب إلى جزئيات صغيرة وتثبيتها على قواعد/أسلاك معدنية/، في مناطق ضحلة يتراوح عمقها بين ستة أمتار أو سبعة أمتار، ومن ثم رصدها خلال فترة النمو التي تكون عادةً في فصل الصيف بعد انتهاء موسم التكاثر، وذلك لأنها تحقق أعلى معدلات نمو وبقاء مقارنة بفصل الشتاء.. وتتلخص المرحلة الثانية في نقل هذه المستعمرات من أماكن نموها وتثبيتها في الأماكن المراد تنميتها وتثبيتها، ومتابعة معدلات البقاء والنمو لافتة إلى أن المشروع يعمل على تعظيم استخدام المادة البيولوجية وهي الشعاب المرجانية لإنتاج كميات كبيرة من المستعمرات بدلاً من الحصول عليها من أماكن تواجدها. ولفتت إلى أنه تم استزراع أربعة أنواع من الشعاب المرجانية الصلبة الشائعة في الخليج العربي، وهي «اكروبورا»، و«بوريتز»، و«تربناريا»، و«بلاتيجيرا» وتعتبر التقنيات المستخدمة في هذا المشروع بسيطة للغاية، حتى يمكن تكرارها بسهولة مستقبلاً، وسيتم خلال هذا العام استخدام تقنيات أخرى تساعد على إنتاج عدد كبير جداً من المستعمرات باستخدام مستعمرة واحدة صغيرة الحجم.