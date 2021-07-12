«أمناء جامعة الفجيرة» يناقش عدداً من البرامج التطويرية

الفجيرة(الاتحاد)

ترأس معالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجامعة. ورحب معاليه في مستهل الاجتماع بأعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة، وأعضاء اللجنة التنفيذية مشيداً بدورهم في تقييم وتطوير الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تطرحها الجامعة، وإلى مدير الجامعة الدكتور سامح غوانمة أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية كافة، على ما يبذلونه من جهد في تطوير العمل الإداري والأكاديمي، مؤكداً أن ذلك يأتي بالنتائج المثمرة والمرجوة لمزيد من الإنجازات العلمية والأكاديمية مما يعزز من مسيرة الجامعة في تحقيق رؤيتها نحو التقدم والتطور.

وتضمن جدول الأعمال المستجدات التي نفذت في الجامعة خلال العام الأكاديمي 2020-2021 بالإضافة إلى الخطط المستقبلية في الجامعة. وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في تقديم الدعم لطلبة الجامعة، كما اطلع المجلس على عملية تطوير البرامج الأكاديمية والاعتمادات الدولية، بالإضافة إلى الإجراءات التي نفذتها الجامعة لترخيص واعتماد تخصص التمريض من مفوضية الاعتماد الأكاديمي. وناقش المجلس عدداً من السياسات والإجراءات الأكاديمية وتم اعتمادها، وتعرف المجلس على أحدث مرافق البنية التحتية البحثية التي تدعم عمل الأبحاث وإجراء الاختبارات والتجارب العلمية، حيث تم إنشاء مركز محاكاة مبتكر على أحدث طراز لإكساب خريجي تخصص التمريض المهارات السريرية النوعية لضمان ممارستهم تمريضاً آمناً وفعالاً لممارسة مهاراتهم وإتقانها حتى يكونوا مستعدين لممارسة المهنة فور تخرجهم. كما تم النقاش حول مستجدات مشروع مكتبة الفجيرة الرقمية، والتي تشرف عليه جامعة الفجيرة.

وقدم مدير الجامعة مقترح لنظام التعليم المدمج في الجامعة، وتم مناقشته من أعضاء المجلس، وأبدى التوجيهات اللازمة. وناقش المجلس الخطة التشغيلية للجامعة ومشروع توسع الحرم الجامعي الحالي، ورؤية الجامعة لبناء حرم جامعي دائم. واستعرض المجلس تقرير خريجي الجامعة للعام الأكاديمي 2020-2021 ووجّه المجلس لإقامة حفل التخريج خلال شهر سبتمبر 2021.