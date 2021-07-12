10 آلاف مستفيد من كسوة «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

صرفت جمعية الشارقة الخيرية مخصصات كسوة العيد على مستحقيها من الأسر المتعففة والمحتاجين المسجلين بكشوف الجمعية، وهو أحد مشاريع حملة الأضاحي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن مشروع الكسوة استهدف 10000 مستفيد، حيث تم وضع مخصصات مالية بقيمة مليون درهم، لتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات حملة عيد الأضحى. وقامت فرق الجمعية بتوزيع ملابس الكسوة وكوبونات شراء الملابس الجاهزة على الأسر وأطفالهم، ما أدخل البهجة إلى نفوسهم وعمّت السعادة فئات كافة المجتمع فرحاً وسروراً بمناسبة العيد، مشيراً إلى أنه تم تجهيز قوائم بأعداد الحالات المستحقة قبل وقت سابق بمعرفة لجنة المساعدات المنوط بها تحديد الفئات المستحقة، وتمت عمليات توزيع الكوبونات من خلال المقر الرئيس والإدارات الفرعية، بينما تم إخطار المستفيدين عبر الرسائل النصية بموقع محال الخياطة التي تم التعاقد معها لتوفير ملابس الكسوة من الكنادير ليتمكن ذووها من تسلم مستحقاتهم.

وأشار إلى أن المشروع له دلالة إنسانية واجتماعية كبيرة، إذ يجسد حرص الجمعية على إدخال الفرحة إلى قلوب المستحقين، كما أن مساهمات المحسنين تعكس أواصر التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع فتعم فرحة العيد وجوه وتلمس قلوب الجميع بمختلف مستوياتهم وفئاتهم، ما يعزز جوانب الإنسانية التي تسعى الجمعية لبلوغها.

وتوجّه ابن خادم بالشكر الجزيل إلى المتبرعين لمشروع الكسوة الذين ساهموا في توفير هذه المخصصات ونشر الفرحة بين شرائح المعوزين، داعياً أهل الخير إلى الأعمال الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعية.