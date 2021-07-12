صيانة مقصب فلج المعلا

أم القيوين (الاتحاد)

أنجزت دائرة بلدية أم القيوين صيانة مقصب فلج المعلا، استعداداً لاستقبال المتعاملين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفق إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».

وقالت ميثاء جاسم شافي، مدير بلدية فلج المعلا بأم القيوين، إن مشروع صيانة المقصب جاء ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال العيد، وتضمنت أعمال الصيانة إضافة صالة انتظار لأصحاب الأضاحي، تمكنهم من متابعة عملية الذبح والتقطيع، لافتة إلى أن عملية تسليم الأضحية تتم بطريقة منظمة وفق إجراءات السلامة الغذائية من خلال شباك مخصص لذلك.

وأكدت أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لخط الذبائح للمقصب، بمعدل 30% ليستوعب الإقبال الكبير الذي سيشهده أول أيام العيد، مؤكدة أنه جاهز للعمل بأعلى مستوى وبكفاءة وجودة عالية، مع مراعاة تسهيل دخول الأضاحي حسب أحجامها، بالإضافة إلى تجهيز موقع لوضع الأضاحي فيها قبل نقلها إلى المقصب.