رصد 60 وسيلة بحرية مهملة في خور عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

رصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 60 وسيلة بحرية مهملة في خور الإمارة، تشمل 44 قارباً و6 لنشات و10 بواخر، وتم تنبيه أصحابها بضرورة إزالتها خلال مدة 15 يوماً، حفاظاً على صحة المجتمع والمظهر العام، وتفادياً لسحبها.

وأكد المهندس خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة سحبت 37 وسيلة بحرية خلال الفترة الماضية، وتم حجزها في الشبك، نظراً لعدم قيام أصحابها بإزالتها بعد انتهاء المهلة، مؤكداً إنها تشكل خطراً على السلامة العامة في الخور، وتؤدي إلى تراكم مواد مهملة ومخلفات تسبب في انتشار الحشرات، وتلوث البيئة البحرية.

خالد الحوسني

وأضاف أنه في إطار سعي الدائرة لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات، قامت بتنبيه ملاك الوسائل البحرية والمهملة منها، وخاصة الوسائل البحرية التي تم تحويلها إلى مخازن لأدوات الصيد وغيرها، بضرورة رفعها من الخور، وايقافها في المواقف المخصصة لها في الإمارة، تفادياً لسحبها من قبل الدائرة، لافتاً إلى أن قيمة رسم فك حجز الوسيلة البحرية تختلف حسب النوع ومدة الحجز.

وقال المهندس خالد الحوسني، إن الدائرة رصدت قوارب مهملة، وتم تنبيه أصحابها بإزالتها، وعليه ستواصل البلدية تنفيذ حملة في الخور والميناء، بهدف توعية الصيادين وأصحاب الوسائل البحرية المختلفة، بالمحافظة على المظهر العام للإمارة، والحفاظ على نظافة مياه البحر من الملوثات، وإزالة القوارب المهملة، ونقلها إلى الأماكن المخصص لها.