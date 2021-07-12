في أبوظبي.. حملات دورية للتثبت من التزام قطـاع البناء بمعايير السلامة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حملات تفتيش دورية على مواقع العمل في قطاع البناء والإنشاء بشكل دوري لضمان التزام المقاولين والاستشاريين بمعايير البيئة والصحة والسلامة في مواقع العمل، وتنفيذ قوانين البناء المعمول بها في الدولة.

وأشارت البلدية إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الصحة والسلامة والبيئة تقيم الالتزامات من خلال الخطة السنوية المعتمدة والجولات التفتيشيـة اليومية على قطاع البناء والإنشاء، ويتم التأكد من تطبيق الشركــات لأدلة الممارسـة المعمول بها في إمارة أبوظبي حسب نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنيـة، وخطة البيئة والصحة والسلامة، وتقييم المخاطر التي يتم إرفاقها قبل بدايــة المشروع.

وأوضحت البلدية أنه يتم إدراج وتصنيف وتسجيل الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في البرنامج الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية (الأداء)، ويتم تصنيف مستوى خطورة تلك الكيانات حسب المعايير المعتمدة للتصنيف وهي: (منخفضة، متوسطـة، وعاليــة الخطورة) بناء على معايير التصنيف بحيث يتم مراعاة عدد العمال، عدد المشاريـع، وحجم العمل وغيرها من معطيات المشروع. يتم تنفيذ حملات تفتيشيــة دوريــة حسب متطلبات العمل والخطـة المعتمدة خلال العام.

وعن أبرز المخاطر الناجمة عن أماكن العمل، أفادت بلدية مدينة أبوظبي أن مخاطر العمل متعددة، ويتم السيطرة عليها قبل البدء بالمشروع من خلال خطــة البيئة والصحة والسلامة للمشروع مع تقييم المخاطر واعتماده من قبل فريق البلديــة المتخصص.

وأبرز المخاطر في المواقع الإنشائيـة التي تم حصرها من خلال الزيارات التفتيشيــة: العمل على المرتفعات، واستخدام الرافعات البرجيـة ومنصات العمل (السقالات).

وضمن هذا الإطار تطرح البلدية المبادرات، وتنفذ حملات تفتيشية وتوعوية وتثقيفية متخصصة لرفع مستوى الصحة والوعي لدى العاملين في هذه المواقع بهدف حمايتهم وصون سلامتهم.

وأشارت البلدية إلى أنه يتم العمل على نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنيـة وإصدار وتحديث التعاميم والإجراءات بناء على المعطيات ومواكبــة التطور في قطاع البناء والإنشاء، حيث تعمل البلديـة متمثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة جاهدة للحد من الحوادث وتأمين مواقع العمل، الأمر الذي يتطلب المتابعة الميدانية اليومية للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والمعايير المعمول بها.

شهد العام الماضي إضافة 4653 موقفاً للسيارات في إمارة أبوظبي منها 2173 في مدينة العين، ليصل عدد المواقف في إمارة أبوظبي إلى 167.793 موقفاً بعد أن كانت 163.140 موقف سيارات في 2019.

مواقف

أوضحت دائرة البلديات والنقل أنه تم تطبيق نظام إدارة المواقف العامة في قطاعات جديدة بمدينتي أبوظبي والعين، ضمن السعي المتواصل لتنظيم وإدارة المواقف العامة في الإمارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يسهم في القضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة. وخلال العام الماضي تم تطوير 723 موقف سيارات في منطقة الزعفرانة بتكلفة 4.65 مليون درهم، كما تم تنفيذ 953 موقف سيارات لعدد 20 مسجداً في 10 مناطق بالبر الرئيس بتكلفة 12.6 مليون درهم.