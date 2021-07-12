«حمدان الذكية» تطبّق الحلول المتكاملة للمباني الصحية

دبي (الاتحاد)

احتفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بإطلاق مشروع إثبات فعالية الحلول المتكاملة للمباني الصحية من «هانيويل»، والذي يعتبر المشروع الأوّل للشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط.

وتكمن أهمية المشروع التجريبي باعتباره ثمرة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع «هانيويل»، في إطار التزام الجامعة بالارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية المتفوقة التي تحول حرمها الجامعي إلى مبنىً مستدام وذكي ومتكامل يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «يمثل إطلاق مشروع «هانيويل» الأوّل إقليمياً لإثبات فعالية الحلول المتكاملة للمباني الصحية دليلاً دامغاً على الثقة الدولية العالية بجامعتنا».

وأضاف العور:«تكمن أهمية الحل المطبّق لدينا حالياً في دوره المحوري في تحسين جودة الهواء الداخلي، حيث يتكامل مع الأنظمة الأمنية التي تقوم بتحليل استخدام المرافق من خلال المسح الحراري والتحليلات التي تضمن التباعد الاجتماعي والكشف عن ارتداء الكمامات».

ومن جهته، أشاد جورج بو متري، رئيس شركة «هانيويل» لتقنيات المباني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بالإنجازات المتفرّدة التي حققتها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في الآونة الأخيرة على صعيد ضمان أعلى مستويات الصحة والأمن والسلامة، لتصبح اليوم نموذجاً يُحتذى به في التميز في ترسيخ مفاهيم جودة الحياة ضمن البيئات الدراسية والمهنية.

وحرصت «هانيويل» على تطبيق تقنيات متميّزة في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتسهيل عمليات الأمن والسلامة وتحسين جودة الهواء داخل المباني، ومن بينها الكاميرات الحرارية للكشف عن درجة حرارة أجسام مستخدمي المباني عند المداخل، وتحليلات الفيديو باستخدام تقنيات التعلم العميق، مع إصدار تنبيهات في الوقت الفعلي لحالات عدم الالتزام بارتداء الكمامات وسياسات التباعد الاجتماعي. كما تمّ أيضاً تثبيت مستشعرات جودة الهواء الداخلي لقياس درجات الحرارة والرطوبة النسبية وتركيز الملوثات، مع تقديم تقارير في الوقت الفعلي لنظام إدارة المباني لتعديل عمليات تصفية الهواء والتهوية، وغيرها من العوامل المرتبطة بجودة الهواء. وجرى تركيب جهاز تنقية الهواء الإلكتروني مع تقنيات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة بشكل مباشر على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القائمة في المباني، من أجل تنقية وتصفية الهواء والتخلّص من مسببات الأمراض.