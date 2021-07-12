صندوق الوطن يطلق «موهبتنا للإعداد للدراسة في الخارج»

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن، عن إطلاق «برنامج موهبتنا للإعداد للدراسة في الخارج» لتوجيه طلبة المدارس الثانوية الإماراتيين الموهوبين المنتسبين لمبادرة موهبتنا من الصفين العاشر والحادي عشر ومساعدتهم على اختيار تخصصاتهم الجامعية بما يتوافق مع مهاراتهم وميولهم، وفي عملية التقديم على أفضل الجامعات على مستوى العالم.

ويقام البرنامج على مدار 3 أسابيع، بمشاركة 45 طالباً وطالبة، موزعين على 5 مجموعات رئيسية بالتعاون مع كرمسون اديوكيشن، ويشتمل على دورات تدريبية مكثفة، وبالإضافة إلى عدد من ورش العمل التي سيتيح للمشاركين فرصة التعرف على المبادئ الأساسية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستواهم في اختبارات القدرات الدراسية «السات»، واستراتيجيات حل الأسئلة، كما سيكون بإمكانهم أيضاً اكتساب مهارات الكتابة، والقراءة النقدية و التحليلية، والرياضيات، ومهارات لغوية أخرى.

وقالت هند طيب باقر، مدير عام صندوق الوطن:«يعتمد البرنامج نهج الاستثمار في صقل المهارات وبناء قدرات الموهوبين، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتأهيل جيل متسلح بالعلوم والمعارف التي تمكنه من المضي بمسيرة تقدم وازدهار دولتنا في المستقبل، إذ يقدم للمتفوقين فرصة مثالية لإثراء خبراتهم الأكاديمية عبر مجموعة متنوعة من الدورات والمحاضرات والجلسات الإرشادية التي صممت لتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز قدرتهم على بناء سير ذاتية تعزز تنافسيتهم عند تقدمهم بطلب للالتحاق في أرقى الجامعات على مستوى العالم.