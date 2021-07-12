خبراء: الإمارات جاهزة للمستقبل

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد خبراء بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين يشكل نقلة نوعية للإمارات بقطاع التكنولوجيا، ويعزز مكانة الإمارات باعتبارها الوجهة الأولى للمواهب الرقمية، خاصة أن البرنامج يركز على تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

شكري عيد

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدى سيسكو في منطقة الخليج، لـ «الاتحاد»: إن تأسيس قوة عاملة ماهرة وشابة وتشجيع الابتكار ضمن بيئة الشركات الناشئة عاملان أساسيان للانتقال نحو اقتصاد رقمي وتعزيز مستقبل رقمي وشمولي.

وأضاف: يعد مركز الإمارات، كأفضل دول المنطقة في الاستعداد الرقمي، دليلاً على جهود الحكومة والمستثمرين المحليين في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أنه من بعد وضوح الآثار الإيجابية التي تم إحرازها في هذا الإطار، تخطو الإمارات مجدداً خطوات واثقة لتصبح قوة ليست إقليمية فحسب، بل عالمية في مجال التكنولوجيا، وهو ترجمة فعلية لنهج مستقبل رقمي أكثر شمولاً.

وأضاف شكري: «سعداء في سيسكو بكوننا شريكاً في مبادرة «البرنامج الوطني للمبرمجين» والتي ستضاف إلى سجلنا الحافل بالنجاح في إرساء أجيال جاهزة للمستقبل.

تاج الخياط

وقال تاج الخياط، المدير الإقليمي لشركة «سيتركس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتربع على صدارة الدول المستقطبة للمواهب الرقمية في المنطقة، نتيجة لتوافر البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة على الإبداع والابتكار.

وأكد الخياط أن البرنامج يشكل نقلة نوعية للإمارات، خاصة بقطاع التكنولوجيا، حيث يركز البرنامج على توفير الحلول العملية التي تضمن توفير أفضل الظروف المواتية لاستقطاب المواهب الرقمية والمبرمجين، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للمبرمجين جاء متكاملاً، حيث يوفر للمبرمجين إجابات واضحة حول نظم الإقامة والحوافز الممنوحة، بما يضمن نجاح البرنامج.

ونوه إلى أن البرنامج يسهم بدوره في الاحتفاظ بالمواهب العربية واستقطاب المواهب العالمية النادرة.

وقال: إن تأسيس شركات رقمية جديدة وزيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة، يعزز مكانة الإمارات باعتبارها الوجهة الأولى للشركات الرقمية في المنطقة، ويزيد قدراتها التنافسية على استقطاب الخبرات.

الشركات الناشئة

وقال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ماجنيت، المتخصصة في رصد عمليات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، إن العنصر البشري يمثل أساس عملية التطور في أي مجال، مشيراً إلى أن المبرمجين يمثلون جوهر عملية التقدم التكنولوجي.

وأكد أن إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين يشكل نقلة نوعية للإمارات، حيث يتصدى المبرمجون للتحديات الراهنة والمستقبلية.

ونوه بأن تضمين البرنامج لأنظمة إقامة ذهبية للمبرمجين من مختلف أنحاء العالم يضمن استقطاب الكثير منهم للمشاركة في مجتمع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات.

وأوضح أن الإمارات في صدارة الدول المستضيفة للمقار الرئيسة للشركات الناشئة في المنطقة، كما تحظى الشركات الناشئة في الدولة بأعلى نسبة من إجمالي التمويلات الموجهة لهذا النوع من الشركات، وتمتلك سجلاً حافلاً لا يجاريها فيه أحد بمنطقة الشرق الأوسط في احتضان الأفكار والمشاريع الناشئة.

عمّار المالك

وقال عمّار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت: «عودتنا قيادتنا الرشيدة دائما على استشراف المستقبل والإعداد له والحرص على روح المبادرة، وما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»حول إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين يشكل امتداداً لهذه الاستراتيجية، وسترسخ هذه المبادرة مكانة الإمارات ملتقى لأبرز الكفاءات والشركات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء».

وأضاف أنه، منذ تأسيسها، أسهمت مدينة دبي للإنترنت بدور ممكّن وداعم لقطاعات التكنولوجيا والمواهب العاملة فيها، وفخورون بأن كبرى شركات التقنية العالمية والشركات الناشئة ورواد الأعمال ضمن مدينة دبي للإنترنت يسهمون بدور حيوي في تحقيق أهداف هذه المبادرة.

وتابع: أثبتت السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً العام الفائت مع بداية جائحة كورونا، أن الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي في شتى القطاعات ضرورة لضمان تنافسية الدول وجاذبية الاقتصادات، وكعادتها كانت الإمارات سباقة في التعامل مع تأثيرات الجائحة بفضل احتضانها لأفضل الشركات والعقول، حيث تضافرت الجهود وتجاوز الجميع تأثيرات الأزمة بل ونجحوا في تحويل التحديات إلى فرص. والبرمجة هي في قلب هذه التحولات سواء على صعيد تطوير البرمجيات والحلول والتطبيقات الرقمية أو برمجة الآلات، وهي ركيزة لصناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها.

علامة فارقة

قال أحمد شيخاني، رئيس مجلس الأعمال الباكستاني بدبي لـ«الاتحاد»: إن البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين يعد علامة فارقة في أجندة الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة. ولفت إلى أن البرنامج الوطني للمبرمجين تسخير للثورة الرقمية، وركيزة حيوية في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات. ولفت إلى أن منح 100000 تأشيرة ذهبية لأفضل 100000 مبرمج في العالم يبشر بمستقبل رقمي واعد لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعزز مكانتها كرائد إقليمي في هذا المجال. ونوه شيخاني بأن ربط أفضل عمالقة التكنولوجيا في العالم بالأوساط الأكاديمية الإماراتية يعني غرس بذور الإبداع وتأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات المستقبل.وقال: إن البرنامج الوطني للمبرمجين سيساعد في إنشاء 1000 شركة تقنية جديدة في الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يشير إلى توظيف جيل جديد من المبتكرين والقادة الرقميين، ليمضي الوقت الذي كانت فيه الوظائف الرقمية حكراً على عدد محدود من قادة أقسام التقنية بالشركات.