نهيان بن مبارك: علاقاتنا استراتيجية مع دوقية لوكسمبورج

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، أمس، إليزابيث كاردوسو سفيرة دوقية لوكسمبورج بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء، رحب معاليه بسفيرة دوقية لوكسمبورج، مؤكداً أن الإمارات ودوقية لوكسمبورج تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخاً وتطوراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء. وأشاد معاليه بجهود السفيرة وإسهاماتها المتميزة خلال فترة عملها لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.. متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في مهمتها المستقبلية.. وأكد على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية قدماً نحو شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات.

من جهتها، عبرت سفيرة دوقية لوكسمبورج عن خالص امتنانها وشكرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على ما حظيت به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد، والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمتها خلال فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.. مشيدة بسياسة قيادة الإمارات الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية الثاقبة التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.