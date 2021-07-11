سفير الدولة لدى النمسا يشارك في لقاء السفراء العرب

فيينا (وام)

شارك إبراهيم سالم المشرخ، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية، في الاجتماع الذي عقده ألكساندر شالينبرج وزير خارجية النمسا مع مجلس السفراء العرب في العاصمة «فيينا». وبحث اللقاء، الذي وصفه الوزير شالينبرج بـ «الممتاز»، العلاقات العربية النمساوية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مجموعة من الملفات والتحديات الإقليمية، وآخر مستجدات منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الخارجية النمساوية، في بيان رسمي، أن الوزير شالينبرج اتفق مع السفراء العرب خلال الاجتماع على تعميق الحوار في القضايا والملفات المختلفة، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.