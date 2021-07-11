محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة كوفيد - 19، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ أهلنا في تونس من كل مكروه.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح كوفيد - 19 إلى تونس الشقيقة.