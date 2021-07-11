تعاون بين جامعة الإمارات و«ضمان»

العين (الاتحاد)

وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة والشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» مذكرة تفاهم للعمل المشترك على المستويين الاستراتيجي والعملي لتطوير برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في مجال التأمين الصحي، مع التركيز على التبادل الأكاديمي والثقافي في التعليم والبحوث، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال د. أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة: من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة مع «ضمان» على تحقيق هدف مشترك يتمثل في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المطبقة على صناعات التأمين الصحي، من خلال مشاريع البحث والتطوير المشتركة.

من جانبه، قال راشد النيادي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: تفخر «ضمان» بتوقيعها لهذه المذكرة التي نتطلع لأن تكون عاملاً في دعم التقدم الذي تشهده الدولة في مجال تقنيات التحليل البياني، والذي سيسهم بدوره في تقوية مقومات الاقتصاد المبني على المعرفة وتطوير الخبرات الشابة.