تعاون بين «الشارقة المستدامة» والجامعة الأميركية

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت مدينة الشارقة المستدامة، أحد مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، سلسلة من النقاشات عبر الإنترنت للطلاب والأكاديميين لمناقشة مواضيع الطاقة والتغيّر المناخي، والتنقل الأكثر ذكاءً، والمناطق البيئية والمواد المستدامة.

شارك أكثر من 370 طالباً، من ضمنهم أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة الأميركية في الشارقة، إلى جانب اختصاصيين من مدينة الشارقة المستدامة، في ندوات مختلفة عُقدت خلال فصل الربيع الذي اختُتم مؤخّراً، من أجل التعرّف على التطبيقات العملية لمبادئ التنمية المستدامة في المجمّعات السكنية، وتأثيرها الإيجابي على أرض الواقع في المشروع الجديد في الشارقة. وعمل الأساتذة في كلية الآداب والعلوم وكلية الهندسة وكلية العمارة والفنون والتصميم على دمج الندوات التي أقيمت عبر الإنترنت في منهجهم الدراسي.