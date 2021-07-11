محاكمة خليجي هدّد «حدثاً»

آمنة الكتبي(دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي متهماً خليجياً هدد باستخدام وسيلة تقنية معلومات المجني عليه «حدث» يبلغ من العمر 17 عاماً، بإسناد أمور خادشة بالشرف وإفشائها، حيث أرسل له رسائل بأنه سوف يقوم بنشر مقاطع فيديو وصور للمجني عليه وهو عارٍ من ملابسه لأشخاص تربطهما بهم معرفة، وكان التهديد مصحوباً بطلب تصوير وإرسال مقاطع أخرى مماثلة.

وشهد المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة أنه قبل شهر رمضان الماضي، وبعد خروج المتهم من السجن، تواصل معه عبر برنامج التلغرام وطلب منه المتهم تصوير نفسه وهو عارٍ وإرسال الصورة له، ورفض المجني عليه ذلك، وعليه هدده المتهم بإرسال صوره القديمة، والتي حصل عليها قبل 4 سنوات، حيث استطاع أن يخدع المجني عليه، واستغل صغر سنه وطلب منه إرسال تلك الصور له، مضيفاً أن ذلك التهديد ترك أثراً في نفسه، حيث شعر بالخوف من قيام المتهم بنشر صوره القديمة.

ويكون المتهم قد اقترف جناية التهديد باستخدام وسيلة تقنية معلومات بإسناد أمور خادشة بالشرف وإفشائها والمصحوبة بطلب، وتمت إحالة المتهم والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

كما أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين آخرين في قضايا مختلفة بسبب تسهيل تعاطي وجلب وحيازة مواد مخدرة، حيث تمت إحالة متهمين عربيين سهلا تعاطي مؤثر عقلي عبارة عن مادة «اللاريكا»، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.