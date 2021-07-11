10 عناصر نسائية بشرطة أبوظبي لتحديد هوية الضحايا

أبوظبي ( الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية لتأهيل 10 من العناصر النسائية في تحديد هوية ضحايا الكوارث في مسرح الحدث، وركزت الدورة التي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية على تزويد المشاركات من إدارة الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بمعلومات دقيقة للمبادئ التوجيهية للإنتربول DVI، ونظام تحديد هوية ضحايا الكوارث والخطوات الأساسية للعملية، ومراحلها وعرض التجارب الدولية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث. وحضر التخريج المقدم حسين الجنيبي، نائب مدير إدارة مسرح الجريمة، والرائد عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية.