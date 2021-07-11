«تريندز» ينظم محاضرة المقاربة الأوروبية تجاه جماعة الإخوان

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» غداً محاضرة - عن بُعد - بعنوان «المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه جماعة الإخوان: النمسا وألمانيا نموذجان» يقدمها الدكتور مهند خورشيد مستشار الحكومة النمساوية ومدير مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، وأستاذ كرسي الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر في ألمانيا. وسيتناول الدكتور خورشيد في محاضرته الإجراءات والقوانين الجديدة التي أصدرتها كلٌّ من ألمانيا والنمسا لمكافحة الإرهاب، وحظر رموز التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة «الإخوان المسلمين» وملاحقة مموليها. وستناقش المحاضرة خلفيات هذه التوجه، وستحلل كذلك ردود الأفعال التي تلته، سواء من نشطاء الإسلام السياسي، عن طريق رصد استراتيجياتهم في التضليل أو تغيير وجهة النقاش، وكذلك ردود الأفعال لدى نشطاء المجتمع المدني والمثقفين العموميين من غير المسلمين في هذين البلدين.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذه المحاضرة التي تواكب الإجراءات الألمانية والنمساوية ضد جماعة الإخوان تأتي في إطار إيمان «تريندز» بأهمية دور مراكز البحث والفكر في مواجهة التطرف وحركات الإسلام السياسي لفضح خططها وأهدافها.