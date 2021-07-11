سوق الشارقة للمواشي يعلن اكتمال استعداده لاستقبال جمهور المضحين

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي، أن إدارة السوق قد وضعت خطة متكاملة لخدمة الجمهور، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، لتتم تلبية كافة طلبات الزوار والمستهلكين والمضحين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن إدارة السوق على استعداد لاستقبال مقترحات، وأي ملاحظات من الزوار لتحسين الخدمات دائماً.

وأشار عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي لـ«الاتحاد»: في إطار استعدادات سوق الشارقة للمواشي لاستقبال الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك - أعاده الله تعالى على جميع الأمة الإسلامية بالخير والصحة وباليمن والبركات - قامت إدارة السوق بعقد عدد من الاجتماعات التحضيرية مع الجهات المختصة في الإمارة والشركاء الاستراتيجيين في تشغيل السوق وخدمة الجمهور.

عبد الله الشامسي

وقد شُكلت فرق عمل مهمتها التسهيل على الجمهور بدءاً من دخول السوق، مروراً بشراء الأضحية، ومن ثم نقلها إلى المسلخ، انتهاء باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار.

وأوضح سيقوم على خدمة الجمهور 55 قصاباً، تحت إشراف 8 مراقبين، ومشرفين اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، كما سيتواجد عدد 7 أطباء بيطريين للرقابة على المسلخ وحظائر الماشية. كما تم التجهيز لتزويد المسلخ بعدد 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات، وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.