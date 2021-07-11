«الصحة»: تقديم 18,407 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 18,407 جرعات من لقاح «كوفيد- 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,934,124 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 161.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».