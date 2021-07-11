بلدية مدينة العين تفتح مشروع "سبوت نعمة"

افتتحت بلدية مدينة العين مشروع "سبوت نعمة" لعربات المطاعم المتحركة الأول من نوعه في المدينة على مساحة 13900 متر مربع ويضم 15 عربة طعام متنوعة وميني مارت إلى جانب خدمات متكاملة من بينها سينما الهواء الطلق ومناطق للعب الأطفال ومواقف للسيارات ومناطق للجلوس. افتتح المشروع المهندس علي خليفة القمزي مدير بلدية مدينة العين وأحمد محمد الفهيم الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سبوت" وذلك بحضور عدد من المسؤولين. ويعتبر "سبوت نعمة" من الوجهات الجديدة في مدينة العين التي ستدعم المواقع السياحية في منطقة جبل حفيت ومبزرة الخضراء نظراً لموقعه القريب من الوجهات الترفيهية ذات الإقبال العالي في العين مثل حديقة العين للحيوانات، كما يساهم المشروع في رفع جودة الحياة في المدينة وتوفير وجهات جديدة للترفيه للجمهور.

وقال أحمد محمد الفهيم الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سبوت": نستهدف الاستثمار في مدينة العين كونها بيئة استثمارية جذابة، وقد وجدنا فيها فرصاً ومشاريع ناشئة للشباب، مشيراً إلى العمل على تنفيذ بعض الأفكار والخطط في مجال الترفيه والفعاليات خلال الفترة القادمة. من جانبه أكد أحمد عمران العامري رئيس لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين، أن دائرة البلديات والنقل تهدف من خلال المشاريع الاستثمارية التي تطلقها مع القطاع الخاص إلى رفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي وتوفير خدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في خلق بيئة استثمارية و اقتصادية جذابة لهذا النوع من الأنشطة.

وقال العامري : يعتبر مشروع "سبوت نعمة" هو الأول من نوعه في مدينة العين، ويشكل تجمعا لنشاط عربات الطعام المتنقلة بطريقة منظمة وسط مجموعة متكاملة من الخدمات والتي نسعى من خلالها إلى رضا الجمهور ..مشيرا إلى أن بلدية مدينة العين وفرت خدمات البنية التحتية للموقع بنسبة 100%، وسيتم الافتتاح بشكل تجريبي للتأكد من الخدمات المتوفرة وعملها بشكل صحيح.