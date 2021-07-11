شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للتواصل مع "أمان"

أبوظبي (الاتحاد) دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى المبادرة تجاه أمن وسلامة المجتمع وعدم التردد في التواصل مع «خدمة أمان» للإبلاغ عن أية معلومات أمنية أو مجتمعية أو مرورية من شأنها المساعدة في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها والتصدي لجميع السلوكيات السلبية، مؤكدةً أن تكامل جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع لا يتحقق إلا عبّر التعاون المشترك وتحمل المسؤولية بين مختلف القطاعات وأفراد المجتمع.

وأوضح المقدم سلطان عبدالله السلامي، مدير مركز المعلومات والرصد، أن خدمة «أمان» تتعامل مع المعلومات بسرية تامة، ويتم تمريرها باحترافية ومهنية كاملة إلى إدارات وأقسام ومراكز الشرطة، والتي تقوم بدورها بالمتابعة وإجراء اللازم للتعامل معها.

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، وذلك بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.