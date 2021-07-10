«الدولي للدبلوماسية الثقافية» يبحث التعاون مع ألبانيا

دبي (وام)

بحث وفد من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي «IICd» خلال زيارته جمهورية ألبانيا سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيتين مع المعهد الدولي لتعايش الأديان والمعهد الدولي للدراسات الدولية والبحوث في ألبانيا، تهدفان إلى تعزيز العلاقات وتسهيل الحوار بين الأديان وتبادل المعرفة والتعاون المشترك في المجالات الثقافية والفنية بين الإمارات وألبانيا.

وقال الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، الذي ترأس الوفد: إن المعهد يسعى إلى تعزيز التواصل مع المراكز والمعاهد المتخصصة في دعم أواصر المحبة والسلام بمختلف الدول الأوروبية، الأمر الذي يعزز العلاقات بين الإمارات وألبانيا ودول البلقان.