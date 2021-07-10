3 محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات في دبي

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح مناقصة تنفيذ ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لعام 2015. وتتوزع المحطات على مواقع حيوية، تقع الأولى على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من منطقة جبل علي الصناعية الثالثة بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي، والثانية على شارع الإمارات بالقرب من مدخل إمارة الشارقة، والثالثة في مدينة دبي الصناعية بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: سيكون تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق نموذج تجاري يتولى من خلاله المستثمر تصميم وبناء وتمويل وتشغيل ونقل ملكية منطقة استراحة الشاحنات بجميع المرافق الخاصة بها للهيئة بعد انتهاء مدة العقد التي تتراوح من 25 إلى 30 سنة.. مشيراً إلى أن الهيئة تتيح من خلال هذا المشروع الفرصة الاستثمارية طويلة الأمد للقطاع الخاص لإضافة خدمات ابتكارية وذكية وتنويع مصادر الإيرادات، بما يحقق الأهداف الرئيسة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ونوه إلى أن الفرصة متاحة للشركات المحلية والعالمية لتقديم عروضها المالية والفنية.