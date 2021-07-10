فتح التسجيل بـ«صيفنا سعادة» بعجمان

عجمان (وام)

كشفت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» عن بدء التسجيل للمشاركين، تمهيداً لانطلاق الحدث في نسخته الثانية ابتداءً من اليوم وحتى 19 أغسطس القادم.

وتم إطلاق عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للبرامج الصيفية .AjmanSummer.ae الذي تم تدشينه، حيث حرص فريق العمل التقني على توفير جميع المعلومات للمشاركين وفق أفضل التصنيفات ومعظمهم من الشباب وهم أكثر تطوراً في الجانب التقني، والتسجيل متاح ومفتوح لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من جميع الفئات على مستوى الدولة وإمارة عجمان.

وأوضح أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة أن البرامج تركز على تنمية مهارات وقدرات الشباب ومواهبهم الإبداعية، بعدما شهدت النسخة الماضية مشاركة مجموعة من الشباب على مستوى المنطقة الخليجية وتمكنوا من حصد الجوائز خلال البرامج المتنوعة، إلى جانب المشاركة الفاعلة من الفئات المختلفة في المجتمع على نحو يؤكد رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف الإيجابية لفئات المجتمع من خلال البرامج التي يتم تنفيذها.