«ألف» تحصد «جائزة الاستخدام الأمثل للتقنيات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ألف للتعليم»، عن فوز «منصة ألف» بجائزة «الاستخدام الأمثل لتكنولوجيات التعليم»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «كودي 2021» السنوية التي تمنحها جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات. وتكرم هذه الجوائز المرموقة الشركات التي تقدم تقنيات التعليم الأكثر ابتكاراً حول العالم.

وقال جيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «يسعدنا في ‹ألف للتعليم› حصولنا على جائزة ‹الاستخدام الأمثل لتكنولوجيات التعليم›، والمقدمة من قبل جوائز ‹كودي› المرموقة، حيث تعتبر هذه الجائزة ثمرة التزامنا المستمر بتطوير تجارب التعليم لجميع المتعلمين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة لجعل عملية التعليم أكثر شمولاً، لا سيما في بيئات التعليم عن بعد».

وتوفر «منصة ألف» الحائزة على عديد من الجوائز تجارب تعليمية موجهة تحاكي احتياجات ومتطلبات كل طالب على حدة، الأمر الذي يتيح لهم التعلم بسرعة وفعالية أكبر في أي وقت ومن أي مكان، ومن خلال طرق وأساليب مبتكرة، تمنح المنصة الطلاب أدواتٍ ومهاراتٍ خاصة تعطيهم فهماً أعمق للدروس، لا سيما الصعبة منها، وذلك عن طريق تجزئة المحتوى يسهل التعامل معها من قبل الطلبة إلى جانب استخدام تقنيات تعلم فعالة مثل الألعاب والأنشطة التعليمية الترفيهية. ومن خلال تحليل ملايين من مدخلات البيانات، وذلك لتقديم رؤية شاملة وموضوعية لأولياء الأمور والمعلمين حول الكفاءة والمهارات التي يتمتع بها كل طالب.

من جهته، قال جيف جوزيف، رئيس جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات: «نهنئ جميع الفائزين بجوائز ‹كودي 2021 للتقنيات التعليمية›. وكما نعلم، ألقت جائحة ‹كوفيد-›19 الضوء على أهمية خدمات ومنتجات التعليم القائمة على أحدث التقنيات.