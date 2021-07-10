نهج استباقي لإدارة جودة التربة بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت هيئة البيئة في أبوظبي تبني نهج استباقي بإعداد اللائحة التنفيذية بشأن جودة التربة في الإمارة والتي من المتوقع الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام، بهدف ضمان الإدارة المستدامة للتربة من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة وبما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها.

وأوضحت الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام للهيئة أن اللائحة تساهم في حماية التربة من التلوث من خلال تنظيم عمليات تقييم وإدارة المخاطر المحتملة من الأنشطة البشرية.

وأكدت لـ«الاتحاد» أن إمارة أبوظبي بإعداد اللائحة ستكون رائدة في هذا المجال، حيث ستتبع الهيئة منهجية قائمة على تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث المواقع والتربة وهو نهج يعتبر الأول من نوعه على المستوى الاتحادي والعربي.

وأشارت إلى أن الهيئة ستباشر هذا العام، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، بتطوير سياسة استدامة التربة والحد من تدهورها. وتأخذ السياسة بالاعتبار التحديات الأساسية التي تواجه جودة التربة في الإمارة ومنها تعرية التربة، وتدهور التنوع البيولوجي البري، وتدني مستويات المحتوى العضوي بالإضافة إلى تلوث التربة وتملحها.

وفي شأن المشاريع الأخرى التي تنفذها الهيئة للحفاظ على جودة التربة في الإمارة، أفادت الظاهري بأن الهيئة ستطلق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة جودة التربة من الفضاء باستخدام طائرات دون طيّار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت الهيئة في عام 2018 برنامج مراقبة جودة التربة بُغية تقييم أثر الأنشطة البشرية على موارد الأراضي والتربة ووضع الأسس اللازمة لخطط الإدارة المستقبلية وسياسات الحماية واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتربة.

مراقبة مبتكرة

تحقيقاً لسعي الدولة للحفاظ على مكانتها الريادية في استخدام أحدث التقنيات في جميع المجالات، وتوافقاً مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، تستخدم أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بُعد والطائرات دون طيّار في رصد وتقييم جودة التربة ورسم الخرائط إلى جانب استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإيجاد العلاقات والأنماط وتحديد وتوقّع السيناريوهات المتعلقة بجودة التربة.

ولفتت الظاهري أن هذا البرنامج الفريد من نوعه يضع أبوظبي ودولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال حماية البيئة عبر تسخير الابتكار التكنولوجي في توفير خدمة مراقبة مبتكرة واسعة النطاق قادرة على تحديد أي مشاكل بسرعة وإمكانية التدخل السريع في الوقت المناسب.