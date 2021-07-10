«صيف مروري آمن» في عجمان

عجمان (وام)

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان فعاليات الحملة التوعوية المرورية الثالثة الموحدة «صيف مروري آمن»، وذلك ضمن خطة الحملات المرورية الفصلية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية، لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق، وإيماناً بأهمية دور التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع، والتي تتزامن مع فصل الصيف.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي، وذلك دعماً لجهود وزارة الداخلية المتواصلة في جعل الطرق أكثر أمناً لتخفيض نسبة الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها في فصل الصيف. وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية واتخاذ التدابير اللازمة كفحص الإطارات، والتأكد من جودتها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وإجراء صيانة شاملة للسيارة، والتأكد من خلوها من الأعطال التي يمكن أن تؤثر على القيادة والالتزام بالحمولة المحددة للمركبة، وعدم تحميل المواد السائلة القابلة للاشتعال أو الانفجار، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن لدعم نجاح الحملة.