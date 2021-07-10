هذا طقس الإمارات غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

أما موج بحر عمان، فيكون كذلك خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والثاني عند الساعة 22:12 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.