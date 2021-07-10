محمد بن راشد يطلق برنامجاً لتدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إطلاق برنامج وطني للمبرمجين.

وكتب سموه على تويتر: «أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM وHPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1,5 مليار إلى 4 مليارات درهم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة..العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف.. وشكل الاقتصاد سيختلف.. وطبيعة المهن ستتبدل.. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».