«تنمية المجتمع» تطلق 60 برنامجاً ميدانياً وافتراضياً

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع الدورة الثانية من «المنصة المجتمعية الصيفية» بعنوان: «صيفنا متعافي» وتحت شعار (سلامة المجتمع.. مسؤولية مشتركة)، بحزمة من المبادرات والفعاليات الميدانية والافتراضية «عن بُعد»، تنطلق يوم الخميس 15 يوليو وتستمر حتى 26 أغسطس 2021، وتأتي توافقاً مع توجهات واستراتيجية الدولة ضمن خططها في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد- 19».

وقال ناصر الزعابي مستشار قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إن المنصة المجتمعية الصيفية هي ثمرة تعاون مشترك بين الوزارة و9 جهات على مستوى الدولة، تمثّل الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، بما يعكس رؤية الوزارة في توفير شراكات واسعة من أجل «أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم»، لا سيما وأن مبادرات المنصة موجّهة للأسرة بكافة أفرادها؛ الآباء والأمهات والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتنفذ وزارة تنمية المجتمع المنصة الصيفية هذا العام بشراكات فاعلة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى القطاع الخاص، منها: وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب، مؤسسة الإمارات، المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وسواها.