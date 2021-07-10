شرطة رأس الخيمة تكرم سيف الشعفار

رأس الخيمة(الاتحاد) استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الفريق متقاعد سيف الشعفار، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام، و المديرين العامين، وعدد من كبار ضباط شرطة رأس الخيمة. وخلال اللقاء، شكر الشعفار شرطة رأس الخيمة على هذه المبادرة، والإشادة الطيبة التي تعكس اعتزازه وفخره بخدمة هذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير لأبنائه المخلصين، قائلاً: سوف نظل أوفياء لقيادتنا الرشيدة، وسنعمل على تسخير ونقل ما اكتسبناه من خبرة ومعرفة خلال خمسة عقود من الزمن لأبنائي ضباط الشرطة من أجل خدمة الوطن والمواطن وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات الحبيبة.

وأضاف أن تكريمي من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ثم تكريم شرطة رأس الخيمة، يمثل وسام شرف على صدري توجت به هذه السنوات الطويلة من الخدمة، وكلي فخر واعتزاز أن كنت معكم، عملنا سوياً ضمن فريق عمل واحد هدفه تحقيق مصلحة الوطن.

ومن جانبه، أثنى اللواء علي بن علوان على دور الفريق الشعفار في مأسسة العمل الشرطي الحديث، وتسخير كافة أجهزة وقطاعات الشرطة من أجل خدمة الناس وتحقيق الرفاهية والازدهار والأمن والأمان والسلامة العامة لكافة أفراد وشرائح المجتمع. وأضاف أن حكمة ومعرفة الفريق سيف الشعفار ساهمت في تحقيق وزارة الداخلية للعديد من الإنجازات الوطنية والدولية الريادية، التي جعلت من دولة الإمارات أكثر دول العالم تنافسية في مجال الأمن والأمان، وكذلك حقق العديد من المنجزات على صعيد تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الدولة، وعزز من دور وزارة الداخلية في تحقيق التنمية المستدامة، وأعلى قيم المواطنة والإيجابية والسعادة والتسامح في المجتمع الإماراتي.