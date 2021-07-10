المري يكرم أفراد «زمن الاستجابة دقيقة و17 ثانية»

دبي (الاتحاد) كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، ونائبه العقيد عيسى أحمد سالم، ضباط وصف الضباط وأفراد الدورية 512 لتحقيقهم زمن الاستجابة للحالات الطارئة في غضون دقيقة و17 ثانية في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، فيما كان المستهدف دقيقتين و48 ثانية، وهو أعلى معدل استجابة بين مراكز شرطة دبي خلال العام 2020.

وأشاد الفريق عبد الله المري، بالنتائج التي حققها مركز شرطة المرقبات وجهود العاملين فيه، مؤكداً أن هذه النتيجة تعكس مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف الحوادث الطارئة والبلاغات الجنائية، تحقيقاً لاستراتيجيتها في أن تكون دبي المدينة الآمنة والوجهة المُفضلة للعيش والإقامة والسياحة عالمياً. وبين الفريق المري أن هذه النتيجة تضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي، وتعزز مؤشر سرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة، الذي يعد من مؤشرات الأجندة الوطنية التي تعزز مكانة الدولة في الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية.

ومن جانبه، قال العميد علي غانم: إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، وجهود العاملين في المركز من خلال المبادرات، ووضع الخطط المبنية على الدراسات والسيناريوهات والانتشار الجيد للدوريات في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات التي تضم 12 منطقة، مشيراً إلى أن هذه النتائج التي حققها المركز جاءت وفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي حول نتائج زمن وصول الدوريات الأمنية في الحوادث الطارئة خلال العام الماضي لكل المراكز الشرطية.