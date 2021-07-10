شرطة أبوظبي تطلق «الأسرة تلاحم وأمان»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شرطة أبوظبي حملة «الأسرة تلاحم وأمان» بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأوضح العميد سعيد حمد الكعبي، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، أن الحملة «تهدف إلى الإسهام في تحقيق السعادة الأسرية من خلال التلاحم الأسري، وتطوير قدرات الأسرة الإماراتية في المجال الأمني والمجتمعي لتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة لضمان استقرار وسعادة الأسرة، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والتسامح والتعايش السلمي.

وضمن فعاليات الحملة، نفذت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي ورشة عمل افتراضية توعوية بعنوان «الإسعافات الأولية لحل المشكلات الأسرية»، وناقشت محاور حول أفضل الحلول العملية لمعالجة الخلافات الأسرية وبحكمة.

وقال الملازم أول منذر الكعبي، مدير فرع شؤون المجتمع بمركز الدعم الاجتماعي في العين: إن هناك عدداً من القضايا التي يختلف فيها الزوجان، وهي: تربية الأولاد، واختيار الأصدقاء، وكثرة الانشغال بالهاتف النقال وغيرها.

وقدم نصائح مهمة لحل المشاكل الزوجية من خلال إمساك اليدين، حيث يساعد في تراجع حدة الخلافات بينهما والقيام معًا ببعض التمارين الرياضية، وضرورة حصول الزوجين على مساحة مشتركة في وقت مستقطع.