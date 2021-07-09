تخريج 100 مواطن ومـواطنة من «الاستعداد للعمل» في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت آمنة الشحي مديرة إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، إن برنامج «مهارات الاستعداد للعمل» ساهم في تخريج 100 مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، وذلك منذ انطلاقه في 2018، وذكرت أنه بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية ومؤسسة سيتي الاجتماعي تعاونت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف وللسنة الثالثة على تقديم البرنامج، الذي استهدف هذا العام 25 من كوادر المواطنين حديثي التخرج، من خلال صقل مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الوظيفي عبر توجيه برنامج تدريبي غني بالجوانب المهنية والتطويرية..

آمنة الشحي

وقالت آمنة الشحي في حوارها مع «الاتحاد»: إن تخريج هذا العدد من الباحثين عن عمل حتى تاريخه يعد بالمبادرة الفريدة من نوعها التي تدعم جهود الدائرة في تنمية مهارات هذه الفئة من حديثي التخرج، وتجعلهم ينخرطون في مجالات العمل المختلفة متسلحين بالخبرات اللازمة والمؤهلات المهنية والوظيفية.

ولفتت إلى أن البرنامج شهد تطويراً دقيقاً في سبيل توجيه الشباب الباحث عن عمل في مسار وظيفي ناجح من خلال التركيز على مجموعة من المهارات المهنية المهمة والأساسية التي تخدمهم وتنمي قدراتهم ومهاراتهم في سوق العمل، وذكرت أن البرنامج التدريبي لهذا العام ركز على «مهارات الاستعداد للعمل»، والذي امتد لمدة 35 ساعة تدريب عبر تطبيق zoom،

من 24 مايو حتى 13 يونيو 2021، إلى بناء المهارات الأساسية لدى المشاركين في العديد من المجالات المهنية منها على جوانب التطوير الشخصي والمهني، والتواصل وخدمة العملاء وكتابة السيرة الذاتية، والتحضير لمقابلات العمل وأسس النجاح في مكان العمل

وأشارت إلى أنه بعد التدريب الناجح، عُقِد حفل التخرّج الافتراضي في يونيو، بمشاركة شمسة خليفة الفلاسي مدير تنفيذي، ورئيسة فروع الشركات العالمية لدى «سيتي بنك»، ممثلة مؤسسة سيتي الاجتماعية وديمة نجم، المدير العام لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة.

وأوضحت الشحي أن المشاركين قدموا خلال حفل التخرج مشاريعهم النهائية التي عكست مجموعة المهارات المكتسبة خلال التدريب وكيفية تطبيقها. مشيرة إلى أنه سيُعطى الشباب بعد التخرّج فرصة الحصول على تدريب عملي من خلال دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة وشركائها في سوق العمل.