طقس غائم جزئياًً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الأحد، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 15:13 والمد الثاني عند 00:53 الجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 18:20. بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 10:41 الثاني عند الساعة 21:29 الجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.