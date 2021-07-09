8 إجراءات لانعقاد امتحان الإعادة غداً

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 8 إجراءات لإتمام امتحانات الإعادة المقررة على طلبة الصف الثاني عشر، والتي تنطلق غداً، الأحد 11 يوليو، وتستمر لغاية 15 يوليو الجاري. ودعت المؤسسة إدارات المدارس الحكومية إلى الالتزام بالخطوات التي اعتمدتها وبشكل متزامن، لضمان سير الامتحانات بسلاسة بما يصب في مصلحة العملية التعليمية والطالب.

ومن ضمن تلك الإجراءات أن يتم إجراء حصر سريع لأجهزة الحاسوب المتوفرة في كل مدرسة، والتأكد من تسليم الأجهزة للطلبة الذين لديهم امتحانات إعادة، مع تزويد المؤسسة بقائمة الطلبة الذين لم يتسلموا الأجهزة، حتى يتسنى لإدارة الأعمال الرقمية تقديم الدعم اللازم لهم بشكل عاجل. كما دعت المؤسسة إلى ترشيح المعلمين أو رواد التغيير الذين سبق تدريبهم على آلية التعامل مع الاختبارات، ليقدموا الدعم اللازم للطلبة، وتوجيههم للتواصل مع اختصاصي التعلم الذكي أو الدعم الفني.

ولفتت المؤسسة إلى ضرورة التأكد من تسليم الجداول المعتمدة للطلبة الذين لديهم امتحان إعادة في مادة دراسية أو أكثر من مواد المجموعة (أ)، بالإضافة إلى إبلاغهم بمواد الإعادة، والالتزام بالمواعيد والأزمنة المحددة والمعتمدة في الجداول الامتحانية. ودعت الإدارات إلى إعادة أجهزة الكمبيوتر إلى الطلبة الذين سيؤدون امتحان الإعادة من طلبة التعليم العام ومدارس التسامح. وأكدت المؤسسة على الإدارات المدرسية إعلام الطلبة بضرورة تحميل المتصفح الآمن على أجهزة الكمبيوتر أو الألواح الذكية الخاصة بهم. كما ركزت على ضرورة إبلاغ الطلبة بقنوات التواصل خلال فترة الامتحانات في حالة واجه الطالب أية مشكلة تقنية، أو عدم حصوله على بطاقة أداء الامتحان، على أن يتم التعامل معهم من خلال فريق المتابعة المشكل في اللجنة الامتحانية التي تقدم فيها الطلبة في امتحان الفصل الدراسي الثالث.