«أكاديمية رأس الخيمة»: أعلى معدّل بالبكالوريا الدولية

رأس الخيمة (الاتحاد)

حقق طلاب البكالوريا الدولية في أكاديمية رأس الخيمة النجاح المستمر لمدة أربع سنوات، بمعدل نجاح بنسبة 100% ودرجات أعلى من المتوسط العالمي في نتائج هذا العام.

وقالت الأكاديمية نفخر بأن طلاب الصف الثاني عشر في أكاديمية رأس الخيمة حققوا نتائج ممتازة في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية لهذا العام، بمتوسط درجات 34.7 من 45 كحد أقصى، وهذا أعلى من متوسط الدرجة العالمية البالغ 33.2.

وأضافت يسعدنا أن نعلن أن 30% من طلابنا قد حققوا 40 درجة وأعلى، مقارنة بـ 18% من الطلاب في جميع أنحاء العالم. يعتبر هذا هو المستوى العالمي للقبول في الجامعات النخبة في العالم، مثل كامبريدج، وأكسفورد وهارفارد وستانفورد.