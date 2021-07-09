مشاريع بنية تحتية ومرافق ترفيهية في العين

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة العين، خلال العام الماضي عدداً من مشروعات البنية التحتية، والمرافق الخدمية والترفيهية، بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ويعزز التواصل بين أفراد المجتمع.

ووفقاً لتقرير دائرة البلديات والنقل السنوي للعام 2020 الذي صدر مؤخراً، تم تطوير سوق مجتمعي في منطقة المعترض على مساحة 12.900 متر مربع لتلبية احتياجات السكان في المناطق المختلفة، والارتقاء في الخدمات وأسلوب الحياة التي تصل لتطلعات السكان في المدينة.

ويتضمن السوق محال تجزئة، مطاعم ومقاهي، سينما، مركز رياضي و«سبا»، عيادة طبية، حدائق ومسطحات خضراء.

كما تم تطوير وتأهيل عدد من المرافق المجتمعية، بما في ذلك تطوير حديقة متكاملة لأصحاب الهمم في الظاهر، و3 ملاعب رياضية بالقطاع الشمالي في مناطق الشويب وسويحان وناهل، وتم تطوير ممشى أم غافة، وممشى طريق مزيد بالقطاع الشرقي، وزراعة 800 شجرة غاف، وتركيب نظام الرش بممشى حمدان بن محمد. وشهد العام الماضي إنجاز مشاريع رئيسة لتحسين الحركة المرورية، وتخفيف الازدحام، وتحقيق الانسيابية، ورفع السلامة المرورية، إضافة إلى تقليل زمن الرحلات، ومنها تنفيذ نفق سلطان بن خليفة، ومشروع تطوير وتحويل دوار الأفلاج إلى إشارات ضوئية، وتحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد في منطقة الطوية.

ويبلغ طول نفق عشارج الجديد البالغة تكلفته 183 مليون درهم، 18 كيلومتراً، ويتضمن ممشى بطول 16 كلم، ومسارات للدراجات الهوائية بطول 10 كلم.

يشار إلى أن بلدية مدينة العين استعاضت عن الدوار الكبير الذي كان يحمل اسم عشارج بنفق لتحقيق إضافة نوعية لمعالم المدينة، ولتسهيل حركة السير على شارع خليفة بن زايد وهو نقطة انطلاق الطريق البري الذي يربط مدينة العين بالعاصمة أبوظبي. ويتضمن نفق عشارج، الذي نفذته البلدية بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مسارات عدة في الاتجاهين لضمان انسيابية حركة السير التي كانت تعاني كثيراً من الازدحام المروري، كما إنه منح جمالية للمدينة خاصة للقادمين من أبوظبي بوضع رسوم جدارية على أطراف النفق.