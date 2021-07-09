«خيرية الشارقة» تضع حجر الأساس لـ 4 مشاريع جديدة في طاجيكستان

الشارقة (الاتحاد)

وضعت جمعية الشارقة الخيرية حجر الأساس لأربعة مشاريع خيرية في جمهورية طاجكيستان تشمل ثلاث مدارس تعليمية ومستوصفاً طبياً. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وفد الجمعية مؤخراً برئاسة صالح محمد القابض الطنيجي عضو مجلس الإدارة ومحمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات وإسحاق يوسف من إدارة المشاريع حيث اطلع الوفد على سير العمل بالمشاريع الأخرى الجاري تنفيذها.

وقال محمد حمدان الزري إنه عملاً بالنهج المتبع في الجمعية وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة فقد تم إجراء زيارة ميدانية إلى جمهورية طاجيكستان ضمن خطة الزيارات للوقوف على المشاريع المنفذة والتأكد من مدى انتظام الشركات المنفذة في إجراء الصيانة الدورية لها بشكل متواصل بما يعمل على استدامة هذه المشاريع في توفير الحياة الكريمة لسكان المناطق والقرى المنفذة بها والتعرف على حجم ونسبة الإنجاز في المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ. وأوضح أن برنامج الزيارة ارتكز بشكل رئيسي على إطلاق المشاريع الجديدة حيث تم وضع حجر الأساس لثلاث مدارس تعليمية وهي مدرسة «المحسنون» المقرر بناؤها بقرية نيو أباد بمحافظة خطلان ومدرسة «الريح المرسلة» المقرر إنشاؤها من حساب متبرعي برنامج الريح المرسلة الذي يُبث خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ووضع حجر الأساس لمدرسة «اقرأ» المزمع إنشاؤها بقرية تنابجي كما تضمنت الزيارة وضع حجر أساس مستوصف «الصحابة الطبي» والذي سيوفر الرعاية الصحية لسكان قرية «جول ريز» والمناطق المجاورة. وأشار إلى أن الوفد قام بعمل مسح شامل لعدد كبير من المشاريع المنفذة داخل جمهورية طاجيكستان واطمأن على سير العمل وكفاءة الآبار الموجودة في عدة قرى ومناطق متفرقة من أنحاء البلاد كما تضمنت الزيارة تفقد مشروع بيوت الفقراء الذي نفذته الجمعية في وقت سابق في مدينة دنغره بمحافظة خطلان وتم الالتقاء بالسكان الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للجمعية لما تم تقديمه وتوفيره لهم من بيوت آمنة.

المتبرعون والمحسنون

أعرب محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات عن شكره للمحسنين والمتبرعين لإسهاماتهم في تنفيذ هذه المشاريع والتي أفادت البلاد وحققت لسكان المناطق المنفذة بها والمجاورة لها الحياة والمعيشة الكريمة، كما توجه بالشكر إلى جمعية طاجيكستان الخيرية على ما بذلوه من جهود كبيرة في تقديم الدراسات والتقارير عن المواقع الأكثر احتياجاً للأعمال والمشاريع الخيرية مما ساهم في توصيل المساعدات لمستحقيها.