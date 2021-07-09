تعاون بين «جامعة الإمارات» و«زايد العليا»

العين (وام)

أبرمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الطرفين، لتبادل الخبرات والمعارف وتطوير المشاريع التي تخدم الدولة والمجتمع، وتعزيز البحث العلمي لدعم أصحاب الهمم، وذلك لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وعبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعدد من القيادات للطرفين.

وأكد الدكتور محمد حسن علي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجامعة الإمارات باعتبارهما مؤسستين وطنيتين، تعملان على تحقيق وتنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تطلقها حكومتنا الرشيدة، لا سيما أن للمؤسستين مكانة مرموقة تعزز العمل المشترك لخدمة المشاريع الوطنية.