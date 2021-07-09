فيديو.. محمد بن راشد يشارك جانباً من خبراته الحياتية والقيادية

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مقطع فيديو يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

ويتحدث سموه في الفيديو، الذي بث على حساب سموه على موقع «إنستجرام»، عن أهمية التخطيط وشد الهمم والاجتهاد.