هذا طقس الإمارات غداً السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الأحد، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 15:13 والمد الثاني عند 00:53 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 18:20.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 10:41 والثاني عند الساعة 21:29 والجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.