الميدان التربوي: شكراً محمد بن زايد

دينا جوني (دبي)

وجّه عدد من أولياء الأمور والمعلمين الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الكبير للميدان التربوي، خصوصاً خلال جائحة كورونا والصعوبات التي واجهها مختلف أطراف الميدان التربوي وسعيهم إلى تذليلها لتحقيق عام دراسي ناجح بكل المقاييس، مجددين العهد على إكمال الرسالة السامية.

هادي أبو حسين

وقال هادي أبو حسين مدرس مادة الرياضيات، إن الميدان التربوي في الإمارات لا يسعه سوى تقديم الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تلك الأرض المعطاء، التي تمكنت من تقديم دروس كثيرة في كيفية تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص في قطاع التعليم وغيره.

واعتبر أن الدعم اللامتناهي الذي قدّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع أفراد الميدان التربوي، أسهم بشكل أساسي في مساعدة المعلمين على إنجاز مهمتهم السامية في أوقات الأزمات بجودة عالية ومستوى عالٍ من الحرفية. وأكد أن العام الدراسي الحالي شكّل تحدياً كبيراً للمعلمين الذين أدوا عملهم عن بُعد، أو من خلال أنموذج التعليم الهجين في المدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه بفضل الجهود الجبارة التي وضعتها قيادة دولة الإمارات في دعم العملية التعليمية، تمكّن المعلمون من تجاوز التحديات.

وأشار أن صاحب السمو في تغريدته الداعمة وصف المعلمين بالملهمين، لافتاً أن هذا الوصف ليس إلا انعكاساً لتفاني القيادة في تسخير كل الممكنات لإنجاح العام الدراسي وعدم تضييع وقت الطلبة مهما تطلّب الأمر.

رائد الحاج

وقال الدكتور رائد الحاج مدرس لغة عربية، إننا نجدّد العهد على مواصلة الجهد والإخلاص في العمل، وصدى صوت المعلّمين والمعلّمات في البيوت سيبقى صادحاً بالعلم والمعرفة. وأضاف: مرّت الأحداث بحلوها ومرّها بصعوبتها ويسرها، ولم نحمل الهمّ بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وقراراتها الحكيمة.

أسيل الزعبي

وقالت أسيل الزعبي ولية أمر: إن الشكر موصول لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي اعتبر في تغريدته جميع الأهالي «عوناً» لأبنائهم في مواجهة التحديات. وقالت إن جائحة كورونا فرضت أنموذجاً معيناً من التعليم لم يعتد عليه أولياء الأمور ولا الطلبة، الأمر الذي دفعهم سابقاً للمطالبة بوقف العام الدراسي وتأجيله، إلا أن رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الأفضل للمواطنين والمقيمين على أرضها حالت من دون اتخاذ قرار كهذا. وقالت إنه رغم كل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خصوصاً في التعليم الهجين أو الطلبة الذين استمروا في التعليم عن بُعد، إلا أن أولياء الأمور بفضل تكاتف مختلف فئات الميدان التربوي والدعم الكبير الذي قدمته القيادة للحفاظ على صحة الطلبة والمعلمين والمجتمع، تمكنوا من تخطي الصعوبات وتحقيق عام دراسي ناجح. وقالت إنها وغيرها من أولياء الأمور يتطلعون إلى مزيد من التطور والازدهار في الأعوام المقبلة.

إبراهيم السويدي

واعتبر ولي الأمر إبراهيم بوخطامين السويدي أن القيادة الرشيدة في الإمارات لطالما كانت الداعم الرئيس للتعليم منذ تأسيس الدولة، وبالتالي فإن الشكر الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدته أمس، إنما يعبّر عن فخره وتقديره لجميع فئات الميدان التربوي، ومنهم أولياء الأمور كونهم العنصر الرئيس في تحفيز الطلبة خلال التعليم في الأزمات الذي أغلقت فيه أبواب المدارس الحكومية ليكون التعليم حصراً عن بُعد.