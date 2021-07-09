رئيس منتدى أئمة فرنسا و«الشعوب من أجل السلام» لـ«الاتحاد»: اعتراف ضمني بدور الإمارات

ساسي جبيل (تونس)

يعتبر الشيخ حسن الشلغومي رئيس منتدى أئمة فرنسا ورئيس منتدى الشعوب من أجل السلام من الشخصيات الدينية التي استطاعت أن تقدم مقاربة قادرة على نشر قيم التسامح والحوار الحضاري في فرنسا، وذلك من خلال عمله على تقريب المسافات بين الشرق والغرب، والدعوة إلى خطاب يأخذ بأسباب التعاطي الإيجابي بين مختلف الشعوب تحت عنوان التعايش الإنساني.

في حديثه مع «الاتحاد»، يتحدث عن الدور الكبير الذي لعبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحصوله على لقب وسام الإنسانية من المؤسسة البابوية.. ويتعرض للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني من خلال رؤية إنسانية تأخذ بكل أسباب التواصل والتقارب والحوار والتعايش من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية ومن خلال ما قدمه للإنسانية من مساعدات.

الإمارات النموذج

وقال الإمام الشيخ حسن الشلغومي في سياق حديثه عن رجل الإنسانية، إن حصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا الوسام أمر نفخر به، منوهاً بدور سموه منذ سنوات في سبيل الإنسانية.

وقال: الوسام اعتراف ضمني بدور الإمارات كنموذج فريد من نوعه في عالم اليوم من خلال سعيها الدؤوب إلى ترسيخ القيم الإنسانية كمفهوم مركزي في رؤيتها الاستراتيجية في الوقت الذي تتنافس فيه بلدان على التسلح والانطواء على نفسها تحت عناوين مختلفة، واختيارها لهذا النهج دليل على أن مقومات الأخوة الإنسانية راسخة في هذا البلد العربي المنفتح على العديد من الثقافات، والذي يمثل التعايش فيه نموذجاً لابد من الاقتداء به في مختلف أنحاء العالم.

وتابع: ينبع كل ذلك من رؤية المغفور له الشيخ زايد الذي عمل جاهداً على أن تكون مثالاً يحتذى به في التعايش والتسامح والتعاون الإيجابي من خلال بعث المؤسسات الإنسانية ومعاضدة جهد الحكومات في البلدان النامية سواء في أفريقيا أو آسيا وهو أمر أكسب الإمارات ثقة وتقدير الجميع في الشرق والغرب.

الإمارات قبلة الإنسانية

وأضاف، أن مبادرة الإمارات حول وثيقة الأخوة الإنسانية والعمل الدؤوب الذي تقوم به في المجال الإنساني شرقاً وغرباً هو أكبر دليل على الدور الكبير الذي باتت تلعبه اليوم.. فالعمل الإنساني في دولة الإمارات ارتقى إلى مستوى الواجب، وهو ما يؤكد أن التطور الذي تعيشه الإنسانية اليوم لا ينبغي أن نغفل من خلاله قيم الأخوة والتكافل والتعاون والتضامن والتعايش بين الأديان والثقافات على اختلافها، فهي مفاهيم ضرورية في عالم تسيطر على مفاصلة الرؤية المادية المرهونة بمعادلة الربح والخسارة، والقائمة في جوهرها على الحسابات الضيقة والمصالح الآنية. وقال رئيس منتدى الشعوب من أجل السلام: ستظل الإمارات قبلة السلام والتسامح للإنسانية جمعاء حيث تسعى جاهدة إلى أن يعيش الجميع في كل مكان من هذا العالم في امن وأمان.

وخلص الشلغومي إلى القول إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ما فتئ يعمل على تقريب وجهات النظر بين الشعوب والعقد الإبراهيمي كان أكبر دليل على حرص الإمارات على التواصل البناء وإطفاء فتيل الاختلاف والتباغض والعداء بين الشعوب.