عبدالله آل حامد: عطاء وحكمة ومواقف

أبوظبي (الاتحاد)

أشار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي إلى أن تقليد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام «رجل الإنسانية» هو تأكيد على مواقف سموه العظيمة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، والدفع نحو تحقيق التعايش والسلام بين الأمم وترسيخ مبادئ وقيم التسامح التي تربينا عليها وتعلمناها من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى هذه المبادئ ورسخها في نفوس أبناء شعبه.

وقال معاليه: «لقد سخر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كافة الإمكانات والسبل للمضي قدماً في خدمة الإنسانية؛ ليعزز بذلك مكانة الإمارات كحاضنة للعمل الإنساني وتعزيز تلك القيم، وخير دليل على ذلك الدور الاستثنائي الذي قدمته الدولة وتماشياً مع سياسة حكومتنا الرشيدة بالتوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل خلال جائحة «كوفيد- 19»، فقد أسهمت الإمارات في الجهود العالمية للوقوف في وجه الجائحة عبر جوانب عدة، وكان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأثر الواضح في القيادة الإنسانية خلال هذه الجائحة العالمية، عبر مقولة سموه «لا تشلون هم» والتي لم يكن أثرها على دولة الإمارات فقط، وإنما لتصل إلى أعلى مراتب الإنسانية ومعانيها.

وأضاف آل حامد: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو رجل الإنسانية ورجل العطاء ورجل المواقف المشرّفة ورجل الحكمة، فاستطاع من خلال مواقفه الاستثنائية ودعمه المتواصل وجهوده العظيمة أن يكسب أسمى أوجه التقدير والعرفان العالمي في المحافل الدولية كافة، وأن يكون من بين الشخصيات الإنسانية المؤثرة محلياً وعالمياً، والتي سيخلدها التاريخ إلى الأبد».