حاكم رأس الخيمة: الشعفار نموذج مشرف

رأس الخيمة (وام)

كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الفريق سيف عبد الله الشعفار، وأثنى على إخلاصه وتفانيه في العمل وإنجازاته المتميزة طيلة فترة عمله في وزارة الداخلية.

ومنح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الفريق سيف الشعفار، وساماً وشهادة تقديرية، وذلك بحضور اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

‎ سعود بن صقر يكرم سيف الشعفار

من جانبه أشاد الشعفار بمبادرة سموه التي تعكس حرصه واهتمامه، شاكراً سموه على حسن الضيافة والتكريم. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الفريق سيف الشعفار مثال يحتذى في تفاني أبناء الوطن المخلصين، وعملهم الدؤوب، وحرصهم المستمر على القيام بواجبهم على أكمل وجه من أجل أن تنعم دولة الإمارات وشعبها وكافة المقيمين والزوار على أرضها الطيبة بالأمان والطمأنينة.

وأشاد سموه خلال اللقاء بعطاء الفريق الشعفار ودوره الوطني في خدمة دولة الإمارات خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 5 عقود في وزارة الداخلية. وأعرب سموه عن فخره بأبناء الوطن، قائلاً.. «نقف اليوم أمام نموذج مشرف من القادة الذين أسهمت إنجازاتهم في نجاح مسيرة العمل الشرطي في دولة الإمارات طوال العقود الخمسة الماضية. وعبر تكريمنا للفريق سيف عبد الله الشعفار، نحن نحتفي بجهود وخدمته المشرفة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح».