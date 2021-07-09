«إثمار» يركز على «فنيات صناعة المحتوى»

الشارقة (الاتحاد)

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن القيم الأخلاقية تشكل المرتكز الرئيس لصناعة المحتوى الإعلامي على اختلاف قنواته وأهدافه، مشيراً إلى أهمية تعزيز برامج التربية الإعلامية التي باتت ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن المناهج التعليمية الأساسية. جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي السنوي «إثمار» الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ويتناول «فنيات صناعة المحتوى» مستهدفاً الطلبة من سن 10 إلى 17 عامًا.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن أولويات إمارة الشارقة بناء الكوادر والاستثمار بالمواهب لدعم المسيرة التنموية، لافتاً إلى برامج دعم وإطلاق طاقات الشباب الإبداعية التي توليها الإمارة أهمية بالغة وصولاً إلى دعم تأهيلهم لقيادة إعلام المستقبل.

وأثنى رئيس مجلس الشارقة للإعلام على جهود نادي الشارقة للصحافة لتبني برنامج «إثمار» الذي أثبتت مخرجاته أهميته لنشر الثقافة الإعلامية وتطوير النشء ورفع كفاءاتهم، مشيداً بتعاون شركاء البرنامج والجهات المختلفة لدعم البرنامج وإمداد المشاركين بالمهارات الإعلامية الأساسية.

ويقدم النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي «إثمار» الذي يجري تنظيمه عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرة في الموقع الإخباري الإلكتروني/الشارقة 24/ ومجلة «ماجد» الشهيرة والمخصصة للأطفال ويجري تناول موضوعات أخلاقيات وأساسيات صناعة المحتوى واستعراض التجربة الإعلامية للطفل وإمداد المشاركين بمهارات مختلفة بما فيها التصوير والتقديم.

واستعرضت فاطمة إبراهيم رئيس تحرير الموقع الإخباري الإلكتروني/الشارقة 24/ مبادئ وأخلاقيات صناعة المحتوى عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المرتكزة على القيم الأصيلة والمراعية للأعراف والتقاليد الاجتماعية وضرورة مراعاة عدم التعدي على الخصوصية وتجنب الإساءة للآخرين وأهمية الوعي عند انتقاء المعلومة لصناعة المحتوى الإيجابي والمعزز للانتماء الوطني والتلاحم الاجتماعي.

واستعرضت مجلة ماجد كيفية كتابة النصوص التي تبدأ بالفكرة ثم الكتابة إلى الإعداد والإنتاج والمونتاج وصولاً إلى العرض. وتم خلال البرنامج عقد ورش عمل تدريبية عملية وتفاعلية للمشاركين وإطلاعهم على آلية إنتاج المواد الإعلامية ومهام فريق العمل بمن فيهم الكاتب والإنتاج والتصوير والمخرج وإمدادهم بالمهارات الإبداعية.